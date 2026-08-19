MAG brinda concentrado a precio accesible para alimentación de ganado

Ante la reducción de pasto provocada por la disminución de las lluvias y el fenómeno del niño, el MAG ya está vendiendo concentrado para ganado bovino a productores de la zona oriental, a precios accesibles.

Esta alternativa representa un ahorro para los productores quienes aseguran que ahora pueden garantizar los tres tiempos de alimentación para su ganado en medio de la crisis.

Los productores pueden adquirir el concentrado en el Centro de Desarrollo Ganadero Morazán, en la agencia del Centa en Nueva Esparta y en las cooperativas aliadas.