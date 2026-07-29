MAG anuncia créditos para productores agropecuarios

Los créditos destinados a cultivos como maíz, frijol, entre otros, tendrán un plazo de hasta ocho meses, mientras que aquellos orientados a la adquisición de equipo y maquinaria podrán extenderse hasta seis años.

Estos recursos estarán disponibles para agricultores, ganaderos y productores en general, quienes podrán utilizarlos para la compra de insumos, incorporación de tecnología, adquisición de maquinaria agrícola y otras inversiones destinadas al fortalecimiento del sector productivo.

Asimismo, el funcionario destacó que los agricultores ya tienen acceso a insumos a precio de costo a través de Agrocenta, mientras se continúan desarrollando nuevas herramientas de apoyo para impulsar el crecimiento del campo salvadoreño.