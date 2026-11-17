Una madre y su hija murieron tras ser atropelladas por un vehículo cuando intentaban cruzar la vía en el kilómetro 7 y medio de la Carretera de Oro.

Una de las víctimas falleció al instante tras el impacto, mientras que la otra fue trasladada al Hospital San Bartolo, donde momentos después notificaron el deceso.

El conductor responsable se quedó en el lugar del accidente para que las autoridades pudieran ampliar las investigaciones. Los cuerpos de socorro señalaron que en esa zona hay poca iluminación y que los reportes de atropello son frecuentes.

En otro hecho, una adulta mayor perdió la vida tras ser atropellada por un vehículo en el kilómetro 54 de la carretera a Santa Ana, en el sector conocido como Caña Brava. En lo que va del año, 465 peatones han fallecido en diversos siniestros viales.