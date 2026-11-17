La despedida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal continúa generando controversia. Esta vez, su madre, Dolores Aveiro, cuestionó la manera en que se organizó el homenaje al futbolista y aseguró que su hijo se sintió engañado y poco valorado durante sus últimos momentos con el combinado nacional.

Sus declaraciones se produjeron después de la derrota de Portugal por 4-1 frente a Dinamarca, en un encuentro que estaba previsto para rendir homenaje al delantero tras anunciar su retiro de la selección.

Dolores manifestó su tristeza por lo ocurrido e incluso señaló que se alegró por el resultado, al considerar que los compañeros de su hijo no demostraron el cariño y respeto que esperaba.