Madonna revela su fascinación por Frida Kahlo y el autorretrato que atesora en su colección

La cantante estadounidense Madonna, quien se prepara para el lanzamiento de su próximo álbum Confessions 2, ha vuelto a llamar la atención de sus seguidores tras revelar en una conversación con Vogue Latinoamérica su profunda admiración por la pintora mexicana Frida Kahlo y el autorretrato de la artista que adquirió después de más de una década de espera y que hoy es una de las piezas más preciadas de su colección privada de arte.

La fascinación de Madonna por Frida Kahlo comenzó cuando era estudiante en Detroit, durante una visita al Instituto de Arte de Detroit donde acudió atraída por los murales de Diego Rivera pero terminó cautivada por unas pequeñas fotografías de la pintora mexicana, lo que la llevó a investigar sobre su vida y obra.

Con el paso del tiempo y el éxito que la convirtió en una de las artistas pop más exitosas, Madonna pudo adquirir el autorretrato en una subasta, donde no dudó en pagar los millones de dólares necesarios para que la obra que tanto admiraba formara parte de su colección personal.