Madonna lidera nominaciones a los MTV VMA 2026 con 11 candidaturas

A sus 68 años, Madonna vuelve a liderar la carrera por los MTV Video Music Awards 2026 con 11 nominaciones, por encima de Taylor Swift, quien suma 9 candidaturas.
La cantante compite en categorías como Artista del Año y Video del Año por “Confessions II: The Film”, proyecto relacionado con su más reciente álbum, lanzado en julio.
Madonna suma 19 premios VMA y, si consigue una nueva estatuilla, llegará a las 20. La artista celebró sus 68 años en Grecia junto a familiares y amigos, mientras continúa promocionando su nuevo material musical.