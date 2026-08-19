Madonna comparte fotos de su celebración griega: «A comer, a rezar, a amar, a bailar»

Madonna celebró su cumpleaños número 68 en la isla griega de Corfú acompañada de 5 de sus 6 hijos y su pareja, Akeem Morris, de 30 años, en una velada familiar que incluyó cena, baile y el tradicional «romper platos» en una taberna local, según publicó la cantante en su cuenta de Instagram.

La reina del pop compartió una serie de fotografías con la leyenda, «Es mi cumpleaños, a comer, a rezar, a amar, a beber, a bailar, a romper los platos y dar de comer a los gatos.

Gracias Dios», donde etiquetó una finca privada donde se realizó el festejo. Los hijos presentes fueron Lourdes León, de 29 años, Rocco, de 26, Mercy James, de 20, y las gemelas Estela y Esther, de 13, mientras que su hijo David, de 20, no apareció en ninguna de las imágenes difundidas.