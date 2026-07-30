Macaulay Culkin podría volver como Kevin McCallister en una nueva cinta de “Mi pobre angelito”

El regreso de Macaulay Culkin como Kevin McCallister podría estar más cerca de convertirse en realidad. Disney habría iniciado conversaciones con el actor para desarrollar una nueva película de “Mi pobre angelito”, franquicia que lo convirtió en una estrella mundial durante su infancia.

Según información revelada por el periodista Matt Belloni, Culkin fue visto recientemente en los estudios de Disney, un hecho que habría generado expectativa dentro de la compañía por recuperar la saga con su protagonista original.

El reporte señala que el estudio estaría interesado en convencer al actor para volver al papel que marcó su carrera. Además, Disney estaría dispuesto a ofrecerle otro proyecto personal como parte de la negociación.