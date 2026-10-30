La luna llena de octubre recibe tradicionalmente el nombre de Luna del Cazador. El nombre proviene de antiguas costumbres de los pueblos del hemisferio norte.

Esos pueblos aprovechaban la luz lunar para cazar y almacenar alimentos antes de la llegada del invierno.

Después de la cosecha, los campos quedaban despejados y la luz facilitaba la búsqueda de animales durante la noche.

Aunque suele asociarse con octubre, también puede aparecer en noviembre. Eso depende de la fecha de la luna llena y de su relación con la luna de la cosecha.

Su brillo ilumina los paisajes nocturnos y ha inspirado numerosas leyendas y tradiciones populares.

El fenómeno recuerda cómo los antepasados observaban el cielo para organizar sus actividades y adaptarse a las estaciones.