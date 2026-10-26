Lula da Silva gana las elecciones en Brasil frente a Flávio Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales de Brasil, según los resultados del escrutinio del balotaje del domingo. El mandatario se impuso a Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien había encabezado la votación durante la primera vuelta.

De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral, Lula obtuvo el 51.7 % de los votos, frente al 48.2 % alcanzado por Bolsonaro.

Tras conocerse los resultados, Flávio Bolsonaro solicitó la anulación de los comicios sin reconocer la derrota.