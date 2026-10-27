Luis Abinader respalda a Bukele por los cuatro militares salvadoreños desaparecidos en Haití

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, expresó su respaldo a Nayib Bukele ante la situación de cuatro militares salvadoreños desaparecidos en Haití.

El mandatario dominicano sostuvo que apoya la posición del presidente de El Salvador en defensa de la vida y la dignidad de los cuatro ciudadanos enviados a trabajar por la paz en ese país.

Abinader recordó que, en 2022, movilizó fuerzas especiales hacia la frontera haitiana después del secuestro de Carlos Guillén Tatis, consejero agrícola de la Embajada dominicana en Puerto Príncipe. Según relató, una banda criminal exigió 250.000 dólares por la liberación del funcionario.