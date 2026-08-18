Lugares que registran las temperaturas más altas en El Salvador

San Miguel registra la temperatura más alta en El Salvador, en las últimas horas, con 40.8 grados Celsius, sustituyendo a Santa Rosa de Lima, La Unión, que durante la semana pasada llegó a alcanzar los 43.5°C.

De acuerdo con el observatorio del Ministerio de Medio Ambiente, este registro representa un descenso ya que, Santa Rosa de Lima ahora registra 39.8°C, es decir, una reducción de 3.7°C por lo que se ubica en el segundo lugar entre las estaciones con los valores más elevados.

Y es que el calor extremo ya es algo común en oriente del país, durante julio, Santa Rosa de Lima también alcanzó los 43.1 grados, según los registros oficiales.

Después de San Miguel y Santa Rosa de Lima, entre las temperaturas más elevadas se encuentran Acahuapa y San Vicente, con 38.1 grados; y La Unión, con 38 grados Celsius.

Mientras que en La Hachadura y puente Cuscatlán se registró 37.5 grados, y en Conchagua y Jiquilisco alcanzaron los 37.4 grados.

Los registros evidencian que las altas temperaturas continúan afectando principalmente a distintos puntos de la zona oriental y parte del centro y occidente del país, a esto se suma la presencia de polvo de sahara en el territorio salvadoreño una condición que puede generar afectaciones en la salud.