Lotería Nacional de Beneficiencia repartió $38 millones en premios

Más de 38 millones de dólares en premios fueron entregados por la Lotería Nacional de Beneficencia entre junio de 2025 y mayo de 2026, un periodo en el que un total de 6,010 personas resultaron ganadoras, de ellos un 43.57% se encuentran en San Salvador, posicionándose como el departamento con mayor dinamismo, le sigue San Miguel y La Libertad, según los datos reportados por la institución son más de 1,000 los vendedores autorizados, señalan que las ventas de billetes aumentan cuando los premios son acumulables.

Y es que la Lotería Nacional de Beneficiencia cuenta con dos líneas de comercialización, la Lotería Tradicional y la instantánea que se realizan cada semana, mientras que algunos jugadores como Antonio Pérez, compra alrededor de 6 vigésimos, tiene la esperanza de ganar dicho premio.

La institución autónoma adscrita al Ministerio de Hacienda, proyecta un presupuesto de más de 88 millones de dólares, para junio 2026 a mayo de 2027, destinado a remuneraciones, bienes y servicios, gastos financieros, transferencias, inversión en activos y pago de deuda.