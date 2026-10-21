Los Tigres del Norte cierran el Mes de la Herencia Hispana en Tiny Desk con emotivo concierto 

Los Tigres del Norte se presentaron en el espacio Tiny Desk de NPR en Washington para cerrar el Mes de la Herencia Hispana. Félix Contreras, cocreador y productor de Alt Latino, se conmovió hasta las lágrimas durante su emotiva introducción.

Contreras recordó los ataques y persecuciones que ha enfrentado la comunidad hispana a lo largo de la historia en Estados Unidos.

Señaló que la comunidad está bajo ataque y que no es la primera vez, desde 1848 hasta la llamada Operación Wetback tras la Segunda Guerra Mundial. Afirmó que la música de los Tigres del Norte ha contribuido a devolverle la humanidad y la dignidad a la comunidad migrante. El concierto abrió con la canción Somos Más Americanos, considerada un himno para muchos migrantes.