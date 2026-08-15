Los cuervos pueden recordar rostros humanos durante años: ¿cómo lo logran?

Los cuervos pueden reconocer rostros humanos y conservar esos recuerdos durante largos periodos, una capacidad que demuestra su notable inteligencia y memoria.

Investigaciones con cuervos americanos demostraron que estas aves pueden aprender a identificar a personas asociadas con experiencias negativas y recordar sus rostros durante al menos 2.7 años.

Otro estudio encontró que su cerebro activa distintas regiones cuando perciben rostros humanos previamente relacionados con experiencias amenazantes o positivas.

Los cuervos también destacan por sus habilidades para resolver problemas, utilizar herramientas y aprender mediante la observación de otros individuos.

Estas capacidades forman parte de las razones por las que los córvidos son considerados entre las aves con mayores habilidades cognitivas.