Los árboles también se comunican: así funciona la sorprendente red conocida como Wood Wide Web

Los árboles no solo compiten por sobrevivir, también cooperan. Investigaciones sobre la llamada Wood Wide Web revelan que las raíces pueden conectarse mediante hongos para compartir nutrientes, agua y señales de alerta.

La denominada Wood Wide Web está formada por redes de hongos microscópicos, conocidas como micorrizas, que enlazan las raíces de distintas plantas y árboles.

A través de estas conexiones pueden intercambiar recursos e incluso enviar señales cuando enfrentan plagas o enfermedades.

Estudios también indican que árboles más antiguos pueden favorecer el crecimiento de ejemplares jóvenes al compartir parte de sus nutrientes.

Aunque aún existen aspectos por investigar, este descubrimiento ha transformado la manera en que la ciencia comprende el funcionamiento de los bosques.

