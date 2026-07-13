Lluvias provocan caída de árboles y daños

Las fuertes ráfagas de viento y las lluvias de las últimas horas ocasionaron la caída de varios árboles en diferentes puntos del país. Una de las zonas afectadas fue el distrito de San Juan Opico, en La Libertad.

En el cantón Las Delicias, equipos de socorro realizaron trabajos de remoción de ramas que obstruían el paso y generaban afectaciones a los habitantes. Según detallaron los elementos, los lugareños también apoyaron en el retiro de escombros.

Otro hecho se reportó en el caserío Los Tubos, siempre en San Juan Opico, donde ramas de gran magnitud cayeron sobre una vivienda. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales. Los trabajos de remoción tardaron varias horas.

Mientras tanto, en San Salvador, específicamente en la colonia Dolores, residencial Holanda, un árbol de gran tamaño cayó sobre la vía. Elementos de la Fuerza Armada apoyaron en la remoción de las ramas que impedían el paso en la zona.

Además, sobre el bulevar Constitución se registró otro hecho similar. Personal de Protección Civil trabajó en el retiro de escombros para habilitar el paso vehicular que había sido obstruido.

También se reportó el cierre temporal del paso entre los kilómetros 31 y 33 de la carretera que conduce de Santa Ana hacia San Salvador, debido a la caída de un árbol. Elementos de las instituciones de emergencia realizaron labores de limpieza y retiro para restablecer la circulación.