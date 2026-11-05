Lluvias intermitentes azotan varias zonas del país sin mayores afectaciones

Las lluvias se registran desde anoche de forma intermitente y moderada en varias zonas del país, sin que hasta el momento se reporten mayores afectaciones ni inundaciones urbanas, según el reporte de las autoridades.

Los equipos de monitoreo se mantienen activos en diferentes puntos del territorio para dar seguimiento a las condiciones climáticas y atender cualquier emergencia que pueda surgir.

El informe destacó que las precipitaciones han sido constantes pero sin alcanzar niveles críticos, aunque la vigilancia continúa ante la posibilidad de que la situación cambie en las próximas horas.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada por los canales oficiales y tomar precauciones ante la persistencia de las lluvias.