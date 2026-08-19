Lluvia máxima registrada en las últimas horas

Después de varios días sin lluvias, las precipitaciones regresaron a diferentes sectores del país dejando los mayores acumulados en la zona occidental.

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, Apaneca, en Ahuachapán centro, registró la mayor cantidad de lluvia, con 38.6 milímetros. Le siguen El Boquerón, en La Libertad Sur, con 36.4; Chalchuapa, en Santa Ana Oeste, con 35.6; Los Naranjos en Sonsonate norte, con 34.4; e Izalco, en Sonsonate Este, con 32.8 milímetros.

Asimismo, en la estación de la Universidad de El Salvador, en San Salvador centro, se acumularon 25 milímetros; mientras que en Ahuachapán fueron 23.2, en Picacho, San Salvador centro, 22.6; en El Jobo, Ahuachapán Centro, 21.6; y en Santa Ana Centro, 20.2 milímetros.