Llevar documentos del trabajo a la casa puede ser delito

Llevar documentos del lugar de trabajo al domicilio puede acarrear consecuencias legales, dependiendo de la naturaleza de la información y del propósito con el que sean retirados. Pero ¿qué tipo de documentos representan un mayor riesgo jurídico?

Para determinar si existe una infracción es necesario analizar diversos elementos, entre ellos si el empleado tenía autorización para sacar los documentos, el tipo de información contenida en ellos o el uso que se les dio.

De acuerdo con especialistas, las empresas pueden iniciar procedimientos internos, aplicar sanciones laborales e incluso presentar denuncias ante las autoridades para ello es fundamental contar con pruebas que evidencien el hecho.

En El Salvador ya se han dado diversos casos, en los cuales se han procesado a algunos empleados por sustraer documentos y han enfrentado infracciones, despidos e incluso años en prisión por cometer este acto.