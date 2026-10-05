¿Lleva años en su trabajo? Esto dice la ley sobre pedir un aumento salarial

Llevar varios años en una empresa puede llevar a un trabajador a considerar la posibilidad de solicitar un aumento salarial. Sin embargo, la legislación salvadoreña no establece que la antigüedad otorgue automáticamente ese derecho. El Código de Trabajo tampoco contempla incrementos obligatorios únicamente por ocupar determinado cargo.

El salario puede ser negociado entre el trabajador y el empleador, siempre que se respeten las condiciones establecidas por la legislación y el salario mínimo vigente.

De acuerdo con Belma Lue, abogada laboral, una de las situaciones que puede motivar la solicitud es el aumento de la carga laboral o la incorporación de nuevas funciones y responsabilidades, aunque esto no significa que el empleador esté obligado a concederla.