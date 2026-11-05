Llegan los papamóviles a Perú

En el país suramericano se le considera el papa peruano tras haber pasado más de veinte años de su visita pastoral en él y haber adoptado su nacionalidad.

Los papamóviles, disponen de un asiento elevado donde se ubicará el León 14 y otros asientos más atrás para su equipo más cercano. El vehículo también cuenta con una cabina desmontable y una escalera retráctil.

Cada papamóvil se irá alternando en las distintas ciudades de Perú que recorrerá el papa en su visita apostólica al país, entre el 11 y 16 de noviembre próximos, como parte de su primera gira por América Latina, que incluye también a Uruguay y Argentina.