Llegan los papamóviles a Perú

La nunciatura apostólica en Perú, la conferencia episcopal y una empresa automotriz presentaron los dos papamóviles en los que se desplazara el pontífice durante su visita al país.

En el país suramericano se le considera el papa peruano tras haber pasado más de veinte años de su visita pastoral en él y haber adoptado su nacionalidad.

Los papamóviles, disponen de un asiento elevado donde se ubicará el León 14 y otros asientos más atrás para su equipo más cercano. El vehículo también cuenta con una cabina desmontable y una escalera retráctil.

Cada papamóvil se irá alternando en las distintas ciudades de Perú que recorrerá el papa en su visita apostólica al país, entre el 11 y 16 de noviembre próximos, como parte de su primera gira por América Latina, que incluye también a Uruguay y Argentina.