Llega al país la tinta indeleble para los comicios de 2027

La tinta indeleble que se utilizará en los centros de votación de las elecciones de 2027 ya llegó al país y será sometida a pruebas químicas.

El Tribunal Supremo Electoral destinó más de 272 mil dólares para ese insumo clave.

Las cajas del insumo se compraron en México, en la ciudad de Juárez, según informó Manuel Flores.

Una universidad salvadoreña contratada de forma aleatoria, especializada en temas químicos y farmacéuticos, realizará la primera prueba.

El propio tribunal efectuará una segunda prueba con presencia de la Junta de Vigilancia Electoral.

Asimismo, la institución aseguró que la labor previa a los comicios está abierta al escrutinio de la prensa.

Carlos Saade y Ciro Zepeda indicaron que se garantiza el acceso a la información antes de las elecciones.

Las declaraciones se dieron durante una jornada de capacitación institucional con participación de varias entidades, previo al 28 de febrero de 2027.