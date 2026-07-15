Lionel Messi rompe récord de partidos en mundiales al alcanzar los 26 encuentros

Lionel Messi se convirtió en el futbolista con más partidos disputados en Copas del Mundo al alcanzar los 26 encuentros durante la final de Qatar 2022, donde Argentina se enfrentó a Francia, superando así el récord que durante años había pertenecido al alemán Lothar Matthäus, quien había jugado 25 partidos en cinco ediciones diferentes.

El camino del capitán argentino en los mundiales comenzó en Alemania 2006, cuando tenía apenas 18 años, y continuó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, hasta llegar a Qatar 2022, en una trayectoria marcada por momentos inolvidables y también por derrotas difíciles.

La final perdida contra Alemania en 2014 fue uno de los momentos más duros de su carrera, pero ocho años después, el destino le dio una nueva oportunidad.

En Qatar, Messi fue una de las grandes figuras del torneo, anotando goles decisivos y liderando a Argentina hasta la obtención del título que faltaba en su carrera.