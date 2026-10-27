Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Lionel Messi fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 durante una ceremonia celebrada en la ciudad de Oviedo, España.

La organización fundamentó la elección en su condición de jugador con más títulos conquistados en la historia del fútbol.

El capitán de la selección argentina campeón del mundo en Qatar 2022 fue homenajeado por sus logros deportivos, su talento y su influencia dentro y fuera de las canchas.

La distinción representa otro capítulo destacado en la carrera del futbolista, que continúa acumulando reconocimientos después de más de dos décadas en la élite.

El premio había sido anunciado el 3 de junio del 2026 y desde entonces generó una enorme expectativa por la presencia del astro argentino en la ceremonia.