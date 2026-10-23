Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias 2026 y recuerda a su padre fallecido

Lionel Messi llegó a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias 2026 en la categoría de deporte.

El astro argentino recordó a su fallecido padre Jorge, de quien apuntó que siempre quiso estar presente para este galardón.

La ceremonia de entrega estuvo presidida por los Reyes de España.

Messi permanecerá poco menos de 48 horas en España antes de volver a Estados Unidos para jugar con el Inter Miami ante el New York Red Bulls.

El partido se disputará este sábado 24 de octubre en la Gran Manzana.

El público queda con la duda de si el argentino volverá a tomar un avión con destino a Londres para estar presente en la gala del Balón de Oro, donde es uno de los nominados.