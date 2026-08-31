Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina a los 39 años

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina a través de una carta publicada en sus redes sociales, en la que afirmó que ya no tiene más para dar y que es momento de dar paso a los jóvenes talentos.

La decisión se produjo un mes y medio después de la final del Mundial 2026 ante España y tres semanas tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

El jugador de 39 años cierra una carrera de 21 años con la albiceleste, en la que ganó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, y la de 2022.