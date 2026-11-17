El caso, que desató un debate sobre las enfermedades mentales relacionadas con la depresión posparto, fue declarado nulo el pasado 4 de septiembre después de que un único miembro del jurado impidiera que los otros once alcanzaran un veredicto unánime. El abogado de Clancy en el primer proceso sostuvo que la mujer se encontraba en pleno episodio de psicosis posparto cuando mató a sus hijos.

Clancy de 36 años, se enfrenta a tres cargos de asesinato en primer grado por las muertes de sus hijos de 5 años, tres años y ocho meses. Si es declarada culpable, sería condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.