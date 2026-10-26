Líderes de izquierda de América felicitan a Lula da Silva por su victoria electoral

Líderes de izquierda de América Latina felicitaron a Luis Inácio Lula da Silva por su victoria electoral en Brasil. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum lo felicitó en la red social X y ensalzó la democracia.

El líder cubano Miguel Díaz-Canel saludó al brasileño por su victoria histórica, mientras que la expresidenta argentina Cristina Kirchner celebró a su compañero presidente.

En Uruguay, el presidente Yamandú Orsi dijo haberse comunicado con su amigo reelecto y haberlo felicitado por la fiesta democrática.

El ícono de la izquierda estadounidense Bernie Sanders afirmó que Lula ha defendido a los trabajadores brasileños y la democracia. Con la victoria, Brasil se desvía del giro a la derecha de países como Argentina, Chile y Colombia.