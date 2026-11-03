Líder de banda haitiana pide mediación de ONU

El jefe de la banda haitiana 400 Mawozo, Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, pidió la mediación de la ONU para un diálogo de paz, según una carta atribuida a él y divulgada por medios haitianos y la prensa internacional. El documento está dirigido al secretario general, Antonio Guterres, y solicita enviar una delegación de la ONU a Haití para facilitar el proceso entre las partes.

El pedido llega más de dos semanas después de que más de 2,000 soldados salvadoreños arribaran a ese país en busca de cuatro militares desparecidos. También se conoce tras una operación policial en la que, según las autoridades murieron unos 20 pandilleros.

Joseph afirma que desde agosto ha mostrado disposición a una solución pacífica. Estados Unidos ofrece hasta un millón de dólares por su captura, porque presuntamente participó en el secuestro de 17 misioneros en 2021.

Por ahora, la solicitud no es un acuerdo de paz ni una aceptación formal de negociar por parte de la ONU o de la fuerza de supresión de pandillas.