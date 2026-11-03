Licenciado explica por qué el dinero sigue siendo un tema incómodo en el noviazgo y cuándo hablarlo

El licenciado Carlos Balmore Santos explica que el dinero sigue siendo un tema incómodo en el noviazgo porque a nivel cultural ha sido un tabú. El especialista señala que en la primera etapa la pareja busca impresionar y dar lo mejor de sí.

Balmore Santos advierte que el primer error aparece cuando la persona da a conocer algo que realmente no es para impresionar a la otra.

La conversación sobre finanzas debe ser progresiva y ganar madurez conforme avanza la relación. En los primeros meses conviene hablar de proyectos y prioridades, y luego de hábitos de ahorro y uso de tarjetas de crédito.

El especialista menciona un estudio estadounidense que revela que el 37% de los divorcios radica en problemas financieros.