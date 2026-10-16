Libra de arroz blanco se encuentra a 50 centavos entre los precios de referencia de la canasta básica

La libra de arroz blanco se encontró a 50 centavos y el arroz precocido a 55 centavos, según los precios de referencia de la canasta básica. El frijol negro, nuevo y seda se ubicaron a 1.25 dólares, mientras que el frijol tinto, rojo y blanco se encontraron a un dólar.

El cartón de huevos se encontró a 5.50 dólares y el aceite a 1.80. El café se ubicó a 2.50, la jamaica a 3 dólares y la chía a 4 dólares.

En frutas y verduras, el tomate se encontró a 10 centavos cada uno y el chile verde a 15 centavos. El repollo se ubicó a un dólar y el aguacate a 50 centavos cada uno.