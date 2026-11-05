Ley forestal y proyecciones agrícolas 

Productores respaldan reformas a la ley forestal, que permite el uso del suelo en terrenos boscosos que antes estaban protegidos, dice que esto podría beneficiar a más de 3,000 familias.

Sin embargo, rechazan que bajo esta normativa se realicen trabajos que podrían destruir o impactar negativamente en los bosques.

Por su parte, la mesa agropecuaria, señala que se habría recuperado la cosecha perdida por la sequía del fenómeno del niño. Muchos agricultores han optado por volver a cultivar.

Pero esto, ha ocasionado que los agricultores incrementen sus gastos, tras la pérdida de casi el 90% de los cultivos.

La gremial estima que El Salvador cerrará con 20.3 millones de quintales cosechados, el ciclo agrícola 2026-2027, a pesar de los impactos del cambio climático que han causado menos lluvias en el país.