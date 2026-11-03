Lenny Kravitz desmiente rumores de su muerte tras el accidente aéreo en Palm Beach, Florida

El músico Lenny Kravitz desmiente los rumores sobre su supuesta muerte en el accidente del jet que se estrelló el domingo en Palm Beach, Florida.

La información falsa comenzó a circular luego de una publicación de la piloto Emile Shelton en redes sociales.

La piloto Emile Shelton afirmó en una publicación que trasladaría a Kravitz hasta el aeropuerto de North en Bahamas, el mismo destino que tenía la aeronave accidentada.

Posteriormente, un usuario de redes sociales aseguró que Shelton era una de las personas fallecidas, lo que dio paso a los rumores sobre la supuesta presencia del músico a bordo.

La propia piloto desmintió esa información en TikTok y el equipo de Kravitz aseguró a TMZ que los reportes son falsos e incorrectos.