LEGO retirará más de 20 sets de videojuegos: Pac-Man, Zelda y Mario desaparecerán

LEGO retirará más de 20 sets inspirados en videojuegos el 31 de julio, incluidos modelos de Pac-Man, The Legend of Zelda y Super Mario, antes de suspender su fabricación.

Entre los modelos que dejarán de estar disponibles se encuentran el PAC-MAN Arcade y el Gran Árbol Deku, además de varios productos de la línea Super Mario.

La medida también incluye diferentes expansiones interactivas de la franquicia de Nintendo.

Una vez agotadas las existencias, LEGO no volverá a producir estas versiones, por lo que algunas podrían ganar interés entre los coleccionistas con el paso del tiempo.

La compañía continuará lanzando nuevos productos basados en videojuegos, pero estas ediciones tienen los días contados.