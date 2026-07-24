LeBron James llega a los 76ers para buscar un nuevo campeonato

La NBA vivió uno de los movimientos más impactantes del mercado con el anuncio de LeBron James, quien llegará oficialmente a los Philadelphia 76ers para continuar su carrera en busca de un nuevo campeonato, formando parte de un equipo que aspira a luchar por el título en la próxima temporada.

El histórico alero, una de las figuras más influyentes de la liga, se une a una plantilla que busca consolidarse como contendiente al anillo, en un movimiento que podría reconfigurar el panorama competitivo de la conferencia este.

La noticia ha generado gran expectativa entre los aficionados, que ven en esta incorporación un paso decisivo para las aspiraciones del equipo de Filadelfia.