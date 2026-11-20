Jason y Lucía son los personajes del momento, una pareja de Vice City salió a la calle y, del otro lado de la pantalla medio planeta se quedó mirando, él es uno de los gamers salvadoreños que como millones de personas esperaron 13 años para jugarlo, GTA 6 se ha vuelto en un fenómeno cultural más grande del año.

Rockstar Games glorifica el concepto de mundo abierto en el que los jugadores pueden recorrer el ficticio estado de Lonida, que simula a Florida, seguir la historia marcada por la acción y el crimen de esta pareja de fugitivos y está disponible únicamente para jugar en Play Station 5 y en Xbox series S y X, pero ¿cómo es la experiencia de jugabilidad?

Según streams charts, 7,91 millones de personas veían al mismo tiempo a otros jugar, solo en twitch fueron 3,31 millones, en YouTube 3,22 millones y en Kick 1,50 millones. GTA VI superó a League of Legends y se convirtió en la categoría más vista en la historia de Twitch. Jóvenes salvadoreños están a la expectativa de una posible versión para computadora.

El récord anterior para un lanzamiento era de Valorant en 2020, con 1,7 millones. Twitch dijo que GTA 6 lo rompió en seis horas, cuando el juego apenas estaba disponible en Nueva Zelanda, el primer país en jugarlo. La audiencia general de la plataforma subió 111% respecto a la semana anterior. A las pocas horas, los contenidos del juego sumaban decenas de millones de horas vistas, un tiempo que Twitch equiparó a más de 1.500 años de visionado sin pausa.

El lanzamiento provocó un nuevo récord en el uso del internet alcanzando más de 33 terabits por segundo. El tráfico de la web en el mundo también se rompió según la empresa de intercambio de datos de-cix. Durante las primeras horas del juego el uso fue 25% mayor que en una semana normal.