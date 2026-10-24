Las Américas conmemoran 35 años sin casos de poliomielitis causados por el poliovirus salvaje, en el marco del Día Mundial contra la Polio.

La región celebra un hito sanitario que refleja décadas de esfuerzos de vacunación.

El logro se mantiene vigente pese a los desafíos que enfrentan los programas de inmunización en el continente.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) acompaña los esfuerzos regionales para sostener la eliminación de la enfermedad.

Sin embargo, las coberturas de vacunación aún no alcanzan la meta recomendada.