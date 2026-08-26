Las altas temperaturas pueden incrementar el crecimiento de microorganismos en alimentos

Comerciantes de fruta pelada aseguran que las altas temperaturas que se registran en el país hacen que productos como el melón, la papaya y la sandía se descompongan más rápido. Ante esta situación, han implementado medidas para conservar mejor las frutas y evitar pérdidas.

Según el servicio de inspección y seguridad alimentaria de Estados Unidos, las bacterias crecen más rápido entre los 4.4 a 60 grados Celsius, y pueden duplicar su cantidad en tan solo 20 minutos. Por esta razón, los especialistas recomiendan consumir los alimentos recién preparados hasta una hora después de su elaboración.

A esta situación se suma la sequía que afecta a El Salvador, que también ha incidido en el precio de las frutas, según los comerciantes. Como ejemplo, aseguran que una sandía que antes costaba 3 dólares ahora se vende hasta en 5 dólares por unidad.