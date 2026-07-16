Lanzan programa de apoyo económico para salvadoreños retornados

Al menos 2,500 salvadoreños retornados al país desde noviembre de 2025 podrían recibir un incentivo económico, como parte de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Este beneficio forma parte del Plan Nacional de Reintegración para Personas Retornadas, cuyo objetivo es brindar herramientas que permitan a los ciudadanos reconstruir su proyecto de vida y fortalecer sus capacidades en el país de origen.

La Cancillería informó que el proceso de inscripción ya comenzó en San Salvador Este, aunque se prevé que se extienda a zonas como La Libertad Centro, San Miguel Centro y Santa Ana Centro, entre otras.