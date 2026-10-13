Lanzan campaña de seguridad vial “Por vos y por todos”

Más de 17,000 siniestros viales han sucedido este año en el país según el observatorio vial. Entre las principales causas están la distracción al volante, la invasión de carril y el irrespeto a las señales de tránsito. Ante esto, industrias La Constancia, junto a Fundación Teletón, Moves, Fonat y Fovial, lanzaron la campaña “Por vos y por todos”, con la que capacitarán a más de 1,000 conductores de 10 empresas.

El estudio también identificó 10 puntos del país con mayor accidentabilidad, donde buscan promover el respeto a las normas de tránsito.

Los motociclistas siguen encabezando las víctimas mortales, con 501 fallecidos, seguidos de 396 peatones y 24 ciclistas. La campaña se desarrollará del 12 de octubre al 30 de noviembre.