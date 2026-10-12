Lanzan campaña de seguridad vial 2026 para reducir accidentes de tránsito en El Salvador

Industrias La Constancia, en conjunto con Fundación Teletón, Moves y FONAT, lanzaron la campaña de seguridad vial 2026, Por Vos y Por Todos. Según los datos presentados, el 91% de los accidentes de tránsito se debe a factores humanos.

Como parte de las acciones, capacitarán a más de mil conductores de flotas vehiculares de diez empresas. La campaña busca llegar a tres millones de personas en El Salvador a través de redes sociales, vallas digitales, radio y televisión.

Este año ya tienen inscritas a 1,750 personas para la capacitación. Dentro del estudio se identificaron diez puntos del país con mayor accidentabilidad para promover una mayor conciencia sobre el respeto a las normas de tránsito.