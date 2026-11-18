GTA 6 ya está disponible para PlayStation 5 y Xbox Series, después de 13 años de espera, varias filtraciones y dos aplazamientos.

Los primeros jugadores en Nueva Zelanda accedieron a la nueva entrega de la saga de gánsteres a la medianoche.

Desde los primeros minutos de su lanzamiento, el juego registró una nota media de 99 sobre 100 según el centenar de críticas recopiladas en Metacritic, algo nunca visto en el sitio.

Rockstar Games, el estudio estadounidense que creó la franquicia, aún no comunicó las cifras oficiales de reservas.

Sin embargo, las ventas ya superan los 15 millones de unidades según el sitio especializado Sensor Tower.

Esas ventas generaron más de 1.500 millones de dólares incluso antes del lanzamiento, frente a un costo de desarrollo estimado entre 1.000 y 1.500 millones de dólares según los analistas.

Para la firma británica Omdia, las ventas de GTA 6 podrían alcanzar los 3.200 millones de dólares a finales de año.

La casa matriz Take-Two Interactive desplegó una colosal estrategia de marketing, con campañas en las principales capitales del mundo y adelantos en Netflix.

La serie ha sido criticada por promocionar la violencia, incitar a comportamientos delictivos y por su misoginia en la escasa representación de las mujeres.

La nueva entrega sigue las aventuras de una pareja al estilo Bonnie y Clyde que intenta sobrevivir en Vice City, una emulación de Miami.

Antes de su lanzamiento, el juego obtuvo el martes ocho nominaciones a los Game Awards, que premiará el 10 de diciembre los mejores videojuegos del año.