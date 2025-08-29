Inversionistas estadounidenses presentaron un nuevo proyecto de turismo medico en El Salvador, la propuesta bajo el nombre de Health City que abarcaría 412 manzanas junto al mar y cerca del aeropuerto internacional y se espera que atraiga a personas a recibir tratamientos clínicos, la cual además de albergar centros de salud tendrá hoteles con la idea de promover el turismo medico en el oriente del país.

La empresa Solazmar Inc, con experiencia en el desarrollo de proyectos urbanísticos en El Salvador será la encargada de llevar a cabo la iniciativa, la ministra de Vivienda, Michelle Sol hablo al respecto.

Health city contara con tiendas, centros de atención médica y una comunidad para jubilados centrada en la vida sana y la atención sanitaria, además se anunció una nueva plataforma de administración de activos digitales que tendrá bajo control las adquisiciones de inmuebles de nuevos inversionistas en la ciudad, dichas adquisiciones se harán a través de tecnologías de blockchain y tokenizacion. Asimismo, generará nuevos empleos para las personas que residen en la zona.