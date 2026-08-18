Lanzamiento de App Ding Dong

El Salvador ya cuenta con Ding Dong, una aplicación creada por salvadoreños para conectar clientes con profesionales independientes que ofrecen diversos servicios a domicilio. La plataforma, disponible en Google Play y App Store, se caracteriza por dar flexibilidad de horarios a quienes decidan emprender con ella y generar ingresos extras sin comisiones.
La app también integra tecnología que facilita su uso y encontrar al proveedor más confiable.
Con respecto a la seguridad, cada proveedor de servicios que quiera registrarse deberá cumplir con una serie de requisitos ante de comenzar a operar.
El costo por suscripción va desde los 4.99 al mes para quienes decidan emprender en la app, mientras que los clientes tendrán que pagar una cantidad por conectar el servicio sumado al costo por dicho trabajo.
Ding Dong fue lanzado al mercado con aproximadamente 120 proveedores de servicios con miras a incrementar esta cantidad. Para dar confianza a los usuarios, el sistema pedirá calificación para cada profesional una vez haya terminado el trabajo, además de reseñas de los clientes para comprobar la calidad de la atención.