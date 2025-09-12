El lago de Coatepec en El Salvador despliega un misterioso fenómeno cromático donde sus aguas cambian de azul intenso a turquesa brillante durante ciertas épocas del año.

Este cuerpo de agua, formado en el cráter de un volcán activo, constituye un antiguo sitio sagrado cuyo nombre náhuatl significa literalmente «lugar de serpientes».

Los científicos debaten entre explicaciones que incluyen proliferación de algas microscópicas y actividad volcánica mineral, mientras turistas disfrutan kayak y buceo en este escenario natural único.