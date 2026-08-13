Laboratorios Suizos lanza Antigrip tratar resfriados y gripe

El licenciado Juan Gilberto Ramírez, de Laboratorios Suizos, explicó en Hola El Salvador la diferencia entre la gripe y el resfriado, señalando que el resfriado se caracteriza por estornudos, goteo nasal e irritación de garganta, mientras que la gripe presenta fiebre alta, dolor de cuerpo y escalofríos, y recomendó la visita al médico para un diagnóstico adecuado.

Para el tratamiento de resfriados, la marca ofrece Antigrip AM y Antigrip PM, que contienen analgésico, antihistamínico y descongestionante, y que se diferencian porque el AM permite realizar actividades diarias y el PM ayuda a conciliar el sueño durante la noche.

Para la gripe, el especialista recomendó Antigrip A, que incluye el antiviral amantadina, y para la tos productiva sugirió Broncohelix con vitamina C, que ayuda a expectorar, acompañado de caramelos para aliviar la irritación de garganta y Vitacil C masticable como suplemento para fortalecer el sistema inmunológico.