Laboratorio de la UES cumple 15 años con 400 moléculas aisladas y proyectos contra Chagas

El Laboratorio de Investigación de Productos Naturales de la Universidad de El Salvador conmemoró 15 años de fundación con un balance que incluye el aislamiento de alrededor de 400 moléculas, muchas de ellas nuevas para la ciencia, y 60 publicaciones científicas que han abierto puertas a proyectos internacionales, según declaraciones de los investigadores durante el evento.

Las investigaciones han determinado que la flora salvadoreña tiene propiedades antiparasitarias, analgésicas y antitumorales, con proyectos destacados contra el Trypanosoma cruzi, causante del mal de Chagas, y contra la Leishmania, que han mostrado efectividad en pruebas in vitro, además de estudios en fitocosméticos y alimentos.

El laboratorio también tiene como misión formar nuevos investigadores para El Salvador y colabora con la Universidad de La Laguna de Tenerife, España, en la validación de estudios sobre metabolitos responsables de actividades medicinales.