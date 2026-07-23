La Velada del Año VI tendrá a Anuel AA, Bad Gyal, Juanes y Yandel entre sus artistas

Anuel AA, Bad Gyal, Juanes y Yandel forman parte del cartel musical de La Velada del Año VI, el evento de Ibai Llanos que se celebrará este sábado.

La sexta edición también contará con Lucho RK y La Pantera, mientras que otros cinco artistas serán anunciados como sorpresas durante el evento.

La cita reunirá combates entre creadores de contenido y presentaciones musicales en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Entre los nombres confirmados destaca el regreso de Anuel AA, quien ya participó en una edición anterior.

La transmisión se realizará el 25 de julio y mantiene la combinación de boxeo, música y entretenimiento digital que caracteriza al espectáculo.