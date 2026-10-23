La serie Glee regresa a la televisión 11 años después de su final con una nueva versión musical

La famosa serie estadounidense Glee regresa a la televisión 11 años después de su final gracias a una nueva versión. El relanzamiento está a cargo de la televisión y se espera que siga la misma trama.

La serie musical creada por Ryan Murphy contó con seis temporadas y se emitió del 2009 al 2015. La historia seguía la vida de un grupo de estudiantes de secundaria.

Se espera que la nueva versión incluya a algunos miembros del elenco original, aunque aún no se han dado detalles al respecto. Se desconoce la fecha de estreno.